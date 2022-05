Mannheim Mann stirbt nach Fixierung durch Polizei

Während eines Polizeieinsatzes in Mannheim ist ein 47 Jahre alter Mann kollabiert und kurz darauf gestorben. Wie das baden-württembergische Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft in Stuttgart und Mannheim mitteilten, wurde die Polizei am Montag von einem Arzt über einen Patienten informiert, der Hilfe brauche. Dieser sei von Beamten daraufhin gemeinsam mit dem Arzt an einer Straßenkreuzung in der Mannheimer Innenstadt ausfindig gemacht worden.