Ein 47-Jähriger brach am Montag bei einem Polizeieinsatz zusammen und starb später im Krankenhaus. Nun hat die Staatsanwaltschaft gegen die beteiligten Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung mit Todesfolge im Amt eingeleitet. Das teilt die Behörde in Mannheim mit .

Das Opfer, ein Deutscher, sei in Behandlung im Zentralinstitut für seelische Gesundheit Mannheim (ZI) gewesen und habe gegen ärztlichen Rat das ZI in Richtung Marktplatz verlassen. Ein Arzt habe daraufhin die Polizei alarmiert und sei ihm gefolgt, so ein LKA-Sprecher. Zwei Polizisten und der Arzt hätten den Patienten in der Innenstadt ausfindig gemacht.