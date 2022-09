Mit dem Wagen setzte er seine Flucht in Richtung Frankreich fort. In dem Nachbarland verursachte er am Dienstagabend nahe der Stadt Nancy etwa 200 Kilometer von Mannheim entfernt einen weiteren Unfall, indem er frontal in ein entgegenkommendes Auto fuhr. Dabei wurde der Mann so schwer verletzt, dass er vor Ort starb. Die Insassen des anderen Fahrzeugs wurden leicht verletzt.

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft hatte der 28-jährige Entführer zuletzt in der Justizvollzugsanstalt Mannheim eine Haftstrafe im sogenannten offenen Vollzug verbüßt.