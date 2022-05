Mannheim Tod nach Polizeieinsatz – Leiche soll bald obduziert werden

Der 47-Jährige war am Montag während eines Polizeieinsatzes zusammengebrochen und starb später im Krankenhaus. Er hatte sich laut dem Landeskriminalamt gewehrt und war von den Beamten überwältigt worden. Was zu seinem Tod führte, ist bisher unklar.

Der Mann war als zu behandelnder Patient in der Mannheimer Psychiatrie und von dort gegen 12 Uhr weggerannt. Ein Arzt hatte daraufhin die Polizei alarmiert und war ihm gefolgt, wie ein LKA-Sprecher mitteilte. Zwei Polizisten und der Arzt konnten den Patienten in der Innenstadt ausfindig machen.

Im Internet kursierte später ein Video, das offenbar Teile des Einsatzes zeigt. Zu sehen ist, wie ein Beamter auf den Kopf des am Boden liegenden Mannes einschlägt. Ein LKA-Sprecher wollte sich am Dienstag dazu nicht äußern. Das Video und andere Hinweise müssten überprüft werden.

Unverständlich sind für den LKA-Sprecher so manche Reaktionen im Netz. »Es ist in den sozialen Medien ein Shitstorm über uns hereingebrochen. Es gibt den Vorwurf des Rassismus.« Da seien sofort Bezüge geschaffen worden zu Fällen von Polizeigewalt in den USA. »Die, die das posten, machen Stimmung gegen die Polizei, ohne zu wissen, was passiert ist«, urteilt der Sprecher. »Das ist kein Fall George Floyd.«