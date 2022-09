Der Fraktionssprecher der Grünen im Rat Erkelenz, Hans Josef Dederichs, sagte dem SPIEGEL am Sonntag, er habe am Freitag mit Jansen telefoniert. Jansen habe ihm gesagt, er habe sich die »Bedrohung gegen sich ausgedacht«. »Er sagte, ihm sei mal das Fahrrad geklaut, die Scheibe seines Autos eingeschmissen und die Luft aus den Reifen gelassen worden.« Das, so Jansen laut Dederichs, sei wirklich passiert. »Alles andere hat er wohl selbst gemacht«, also etwa das Hakenkreuz ans Auto geschmiert. Auch die SS-Runen habe er wohl selbst angebracht, die Rasierklingen in der Post sich selbst zugeschickt und auch den Brief mit der Unterschrift »NSU 2.0« selbst verfasst.