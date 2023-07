Van Houten verbüßt eine lebenslange Haftstrafe, weil sie mit Manson und anderen Anhängern 1969 an der Ermordung des Lebensmittelhändlers Leno LaBianca und seiner Frau Rosemary in Los Angeles beteiligt war. Der Sektenführer hatte Ende der Sechzigerjahre mit seiner »Manson Family« eine Reihe aufsehenerregender Morde in Kalifornien begangen. Zu den Opfern gehörte auch die Frau von Regisseur Roman Polanski, Sharon Tate. An dieser Tat, die sich nur einen Tag vor den LaBianca-Morden ereignete, war Van Houten nicht beteiligt.