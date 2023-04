Gegen Mittag konnten die Beamten den Einsatz demnach beenden. Gefährliche Gegenstände seien nicht gefunden worden, auch ein »schädigendes Ereignis« sei nicht eingetreten, hieß es in einer Mitteilung .

In dem Stadion wollte die muslimische Gemeinde das traditionelle Zuckerfest am Ende des Fastenmonats Ramadan feiern. Schätzungen zufolge wollten rund 2000 Menschen an der Veranstaltung teilnehmen. Die Schreiben waren nach Polizeiangaben per Post bei der Stadt Marburg, der »Oberhessischen Presse« und mehreren Behörden eingegangen.