Eine Braut und ihr Caterer sind in den USA festgenommen worden, weil sie mutmaßlich als Streich Marihuana unter das Hochzeitsessen gemischt haben. Das berichtet unter anderem der Sender CNN .

Wie am Donnerstag bekanntgewordene Gerichtsdokumente zeigen, hatten mehrere Gäste der Feier im Februar im Bundesstaat Florida wegen Unwohlsein den Rettungsdienst gerufen. Die Tante der Braut musste demnach ins Krankenhaus, wo der in Marihuana enthaltene psychoaktive Wirkstoff THC in ihrem Blut nachgewiesen wurde.