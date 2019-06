Ein Mann hat eine Statue von Filmlegende Marilyn Monroe auf dem Hollywood Walk of Fame abgesägt und gestohlen. Den Behörden zufolge sah ein Augenzeuge, wie ein Mann auf die Skulptur "Four Ladies of Hollywood Gazebo" kletterte, mit der bedeutende Frauen der Kinogeschichte gewürdigt werden. Auf der Spitze dieser Skulptur ist Monroe in ihrer berühmten Pose mit wehendem weißen Kleid aus dem Film "Das verflixte 7. Jahr" zu sehen.

Der Mann sägte die Monroe-Statue ab und entkam damit. Die Polizei konnte eigenen Angaben zufolge Fingerabdrücke sicherstellen. Bis Dienstag gab es aber noch keine Festnahme.

Die Skulptur "Four Ladies of Hollywood Gazebo" bedeute der Gemeinde viel, sagte Douglas Oldfield von der Polizei in Los Angeles gegenüber dem Sender NBC. Man werde in dem Fall so gut es geht ermittelt. Mit der Statue wird an die Verdienste der Filmschaffenden Monroe, Dolores Del Rio, Dorothy Dandridge, Mae West und Anna May Wong erinnert.