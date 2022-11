Ein Auto ist in einen Apple-Store im US-Bundesstaat Massachusetts gerast – mindestens ein Mensch ist dabei ums Leben gekommen. Bei dem Vorfall am Montagvormittag (Ortszeit) in der Kleinstadt Hingham rund 25 Kilometer südlich von Boston seien außerdem 16 Menschen verletzt worden, sagte der Bezirksstaatsanwalt Timothy Cruz.