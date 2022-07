Rund sechs Wochen nach dem Massaker an einer Grundschule in Texas hat ein Expertenbericht Versäumnisse der Polizei benannt. Ein Polizist habe beispielsweise beobachtet, wie der bewaffnete Täter auf die Grundschule in Uvalde zuging. Der Beamte habe seinen Vorgesetzten um Schießerlaubnis gebeten. »Der Vorgesetzte hat das entweder nicht gehört oder zu spät reagiert«, heißt es in dem Bericht. Der Polizist habe sich dann umgedreht, um die Erlaubnis von dem Vorgesetzten einzuholen. Als er sich wieder dem Verdächtigen zuwenden wollte, sei der 19-Jährige bereits in der Schule gewesen.