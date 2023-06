Die »verstärkten Maßnahmen« würden in Castrop-Rauxel in den kommenden Tagen fortgesetzt, »weil wir zumindest davon ausgehen müssen, dass die sich möglicherweise noch mal treffen wollen«, so der Sprecher. An »neuralgischen Punkten«, aber auch anderen Stellen seien zusätzliche Kräfte zur Aufklärung im Einsatz.