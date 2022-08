Angler fanden bereits im Juli tote Fische am Ufer

Die genaue Ursache des massiven Fischsterbens ist bislang unklar. Eine polnische Behörde konnte allerdings an zwei Stellen eine giftige Substanz feststellen. Die Untersuchungen sollen weitergehen. Die Staatsanwaltschaft Wrocław (Breslau) ermittelt wegen eines möglichen Umweltdelikts.

Bereits Ende Juli kam es polnischen Medien zufolge zu ersten Berichten über Angler, die tote Fische am Ufer gefunden hatten. Inzwischen geht die Anzahl nach Behördenangaben in die Tausende, es ist von Tonnen die Rede, die zunächst in Niederschlesien, inzwischen aber auch in der Woiwodschaft Lubuskie weiter nördlich gefunden wurden.