Doch dann folgten schleichend Herabwürdigungen und Demütigungen. Gleichzeitig isoliere der Täter die Frau von ihrem sozialen Umfeld. »Wenn sie sich mit ihrer besten Freundin treffen will, sagt er ihr, dass er sie so vermisst. Ob er ihr denn nicht wichtig genug sei?« So werde die Betroffene mehr und mehr von ihrem sozialen Umfeld isoliert. Im letzten Schritt folge dann häufig auch körperliche Gewalt.

Zeigt die Frau, dass sie die Beziehung beenden möchte, nimmt die Gewalt laut Brand noch einmal zu. »Dann kommt es zu Drohungen, etwa, dass er ihr die Kinder wegnehmen werde.« Auch Rechtsanwältin Hedayati sagt, dass meist in dem Moment, in dem die Frau autonomer agiere, die Gewalt massiver werde. »Die Gefahr für einen Femizid ist in der Trennungssituation am größten.«