Matteo Messina Denaro Mafiaboss trug bei Festnahme 35.000-Euro-Uhr

Denaro war in Abwesenheit zu lebenslanger Haft verurteilt und für Dutzende von Morden in den letzten Jahrzehnten verantwortlich gemacht worden. Er wurde unter anderem verurteilt, weil er zusammen mit anderen Cosa-Nostra-Bossen 1992 zwei Bombenanschläge auf Sizilien verübt hatte, bei denen die beiden obersten Anti-Mafia-Staatsanwälte Giovanni Falcone und Paolo Borsellino, Falcones Frau und mehrere ihrer Leibwächter getötet wurden. Er wurde auch wegen des grausamen Mordes an dem kleinen Sohn eines Mafiaverräters verurteilt, der entführt und erwürgt wurde, bevor sein Körper in einem Fass mit Säure aufgelöst wurde.