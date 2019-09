In Mecklenburg-Vorpommern ist eine 79-jährige Rentnerin getötet worden. Ihr Ehemann hatte die Frau im gemeinsamen Einfamilienhaus mit schweren Kopfverletzungen aufgefunden, kurz danach starb sie.

Die Staatsanwaltschaft geht von einem Tötungsdelikt aus, wie ein Sprecher der Rostocker Anklagebehörde mitteilte. Die Polizei nahm unterdessen einen 43-jährigen Mann fest.

Ins Haus gelassen?

Der Mann stehe im Verdacht, die Frau am Donnerstagabend in ihrem Haus "mit stumpfer Gewalt" so schwer verletzt zu haben, dass sie kurz darauf starb, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Der Ehemann hatte das Opfer mit einer schweren blutenden Kopfverletzung gefunden und den Rettungsdienst und die Polizei alarmiert. Nach Angaben der Ermittler kannte der taubstumme mutmaßliche Täter die Frau.

Ob das Opfer den nun Festgenommenen in ihr Haus ließ oder ob er gar in das Gebäude eingedrungen sein soll, ist unklar. Die Staatsanwaltschaft kündigte an, Haftbefehl gegen den Verdächtigen zu beantragen.