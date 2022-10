Mutmaßliche Brandstiftung Unterkunft für Geflüchtete in Mecklenburg-Vorpommern abgebrannt

Ein Feuer hat eine Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine in der Gemeinde Groß Strömkendorf in Mecklenburg-Vorpommern in der Nacht fast vollständig zerstört. »Nach jetzigem Stand konnten alle 14 Bewohner unverletzt aus der Einrichtung gebracht werden. Den drei Mitarbeitern ist auch nichts passiert«, sagte ein Sprecher des Landkreises Nordwestmecklenburg. Der NDR berichtet von insgesamt 14 Personen, die in Sicherheit gebracht werden mussten. Eine Polizeisprecherin sagte dem SPIEGEL, dass sie noch keine verlässlichen Angaben machen könne.