Gegen einen Rostocker Polizisten laufen nach einer Hausdurchsuchung Ermittlungen. Laut Staatsanwaltschaft wurde bei dem Mann Munition gefunden, die unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fällt. Ob dies auch für die gelagerten Waffen gelte, werde derzeit noch geprüft. Zuerst hatten der "Nordkurier" und die "Schweriner Volkszeitung" berichtet.

Der Mann war zuvor in das Visier seines Dienstherrn geraten: Gegen ihn lief wegen des Verdachts rechtsextremer Äußerungen ein Disziplinarverfahren. Zum Inhalt des Verfahrens sagte eine Sprecherin des Innenministeriums lediglich: Polizeiliche Ermittlungen hätten den Verdacht ergeben, dass es erhebliche Zweifel an der Verfassungstreue des Polizisten gebe. Deswegen habe es eine Hausdurchsuchung bei ihm gegeben. Dabei sei der Verdacht des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz aufgekommen. Der Fund war also offenbar eher zufällig.

Der 53-Jährige ist Wasserschutzpolizist. Zeitungen hatten berichtet, er sei ein hochrangiger Beamter - das bestätigte die Ministeriumssprecherin nicht.

In Mecklenburg-Vorpommern sind zuletzt mehrere Polizeiskandale bekannt geworden. Der Generalsbundesanwalt ermittelt gegen zwei Terrorverdächtige, darunter einen Polizisten. Vor dem Schweriner Landgericht ist Marko G. angeklagt, ein ehemaliges Mitglied des Spezialeinsatzkommandos (SEK). Ihm werden Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, das Waffengesetz und das Sprengstoffgesetz zur Last gelegt.

In dem Zuge fielen mehrere aktive oder ehemalige SEK-Mitglieder um Marko G. wegen des Verdachts rechtsextremer Einstellungen auf. Laut NDR wurden acht SEK-Beamte suspendiert, gegen vier von ihnen laufen demnach Ermittlungsverfahren. Für Verbindungen zwischen dem neuen Fall und den bekannten Verfahren gibt es laut Staatsanwaltschaft bislang keine Anhaltspunkte.

Die Skandale blieben nicht ohne Folgen: Am Dienstag hatte Innenminister Lorenz Caffier (CDU) zwei Spitzenposten der Polizei neu besetzt, das SEK soll zudem künftig der Bereitschaftspolizei unterstellt werden. Kur zuvor hatte eine Untersuchungskommission ihren Bericht vorgestellt. Darin heißt es, die rechtsradikalen Einstellungen beschränkten sich auf eine Gruppe des SEK. Es sei zudem wahrscheinlich, dass sie durch einzelne Personen in die Gruppe hineingetragen worden seien.