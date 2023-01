Das Kind lief »ziellos hin und her«: Eine Mutter hat laut Polizei ihren Sohn an einer Tankstelle an der Autobahn vergessen.

Laut der Meldung von Montagabend war es am Samstag an der Tankstelle Medenbach Ost an der A3 bei Wiesbaden zu dem Vorfall gekommen. Zeugen riefen demnach gegen 8.40 Uhr die Polizei, weil ihnen der Neunjährige aufgefallen war.