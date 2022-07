Den Angaben zufolge schüttete der Verurteilte im Dezember Benzin vor der Dachgeschosswohnung des neuen Freundes seiner Ex-Freundin aus und zündete es an. Die Frau hielt sich nicht in der Wohnung auf, ihr neuer Freund konnte sich mit einem Sprung aus dem Fenster retten. In der Wohnung befand sich aber ein Arbeitskollege des Mannes. Dieser wurde im Schlaf von dem Feuer überrascht und starb.