Nähe zu rechter Gruppierung

Ein im August vergangenen Jahres entstandenes Video zeigt die Müller zudem bei einem Boxkampf des Kampfsportzirkels »Frontière – Respect of the Streets«. Recherchen des SPIEGEL legen nahe , dass der Veranstalter enge Verbindungen in die Nazi-, Hooligan- und Rockerszene pflegt. Steffen S., einer der Gründer, trägt einen NS-Adler sowie die Worte »Deutscher Kämpfer« in Fraktur als Tattoos. Einer der Hauptsponsoren, Alexander O., ließ sich eine schwarze Sonne stechen, ein Symbol der SS, das von Neonazis häufig als Ersatzsymbol für das verbotene Hakenkreuz verwendet wird. Auf seinem linken Oberarm prangen zudem zwei doppelte SS-Siegrunen, ein SS-Division-Totenkopf sowie der Schriftzug »Blut und Ehre«. Die letzten drei Motive stehen in Deutschland unter Strafe.