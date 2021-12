Betrug mit Corona-Dokumenten Polizei findet 500 Blanko-Impfpässe bei Reichsbürger

Stempel von Impfzentren in Baden-Württemberg, Aufkleber von Corona-Impfstoffen und Impfausweise: In Memmingen hat die Polizei einen Mann festgenommen, der offenbar in großem Stil Impfnachweise fälschen wollte.