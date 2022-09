Ein 19-Jähriger soll in der US-Großstadt Memphis am Mittwoch vier Menschen erschossen und drei weitere verletzt haben. Das teilten die örtlichen Polizeibehörden am frühen Donnerstagmorgen (Ortszeit) in einer Pressekonferenz mit. Die Taten ereigneten sich demnach an sieben verschiedenen Orten in der Stadt im Bundesstaat Tennessee. Der mutmaßliche Täter habe zudem die Grenze in den benachbarten Staat Mississippi übertreten.