Hessen Zwei Mädchen sterben bei Wohnungsbrand

Beim Brand eines Einfamilienhauses im hessischen Mengerskirchen sind zwei Schwestern im Alter von zehn und vier Jahren ums Leben gekommen. Die Zehnjährige entdeckten Rettungskräfte bei den Löscharbeiten in dem Wohnhaus, wie die Polizei in Limburg mitteilte. Das Kind starb trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche wenig später am Brandort. Die Leiche der vierjährigen Schwester fanden Einsatzkräfte in dem Haus.

Der Polizei zufolge hatte der fünfjährige Bruder der beiden Mädchen das Feuer gegen 7 Uhr bemerkt und seine 30 und 27 Jahre alten Eltern informiert. Gemeinsam mit ihrem Sohn konnten die Eltern das brennende Gebäude verlassen. Das Elternpaar und der Junge wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht und psychologisch betreut. Die Brandursache ist noch unklar.