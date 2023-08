Mutmaßliche Schlepper haben in Österreich 53 Menschen auf der Ladefläche eines Kleinlastwagens transportiert. Die Gruppe mit mehreren Kleinkindern saß zusammengepfercht hinter einer schwarzen Plane versteckt auf der Ladefläche, wie die Polizei von Oberösterreich am Sonntag berichtete. »Die Personen dürften auf dem Weg nach Deutschland gewesen sein«, so die Polizei.