Eine Gruppe von sieben Männern hat in der Stadt Merseburg bei Halle laut Polizei eine Familie mit Migrationshintergrund angegriffen. Die mutmaßlichen Täter im Alter zwischen 19 und 33 Jahren hätten die drei Personen am Samstag während einer Auseinandersetzung zunächst rassistisch beleidigt, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Anschließend sei es auch zu körperlichen Angriffen gegen die Familie gekommen.