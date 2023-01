Zwei Menschen wurden getötet, acht weitere verletzt: Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Messerattacke in einem Regionalzug zwischen Hamburg und Kiel dauern noch an. Doch zumindest über den mutmaßlichen Täter gibt es erste Angaben der Behörden.

Offenbar war der Angreifer bereits zuvor mehrfach straffällig geworden – und erst vor wenigen Tagen aus der Haft entlassen worden.

Sabine Sütterlin-Waack, Innenministerin Schleswig-Holstein

»Zu dem Täter, können wir sagen, er ist ein Mann, zwischen 30 und 35 soll er ungefähr alt sein, und es soll sich um einen staatenlosen Mann, um einen Palästinenser handeln.«

Nach bisherigen Erkenntnissen griff der Mann gegen 15:00 Uhr in der Regionalbahn offenbar wahllos Passagiere an, er konnte aber von Fahrgästen überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei am Bahnhof in Brokstedt angehalten werden.

Sabine Sütterlin-Waack, Innenministerin Schleswig-Holstein

»Vielleicht muss man in diesem Zusammenhang noch erwähnen, dass die Passagiere sehr beherzt eingegriffen haben sollen und wohl auch irgendwie den Täter zumindest ein bisschen vielleicht davon abgehalten haben, noch Schlimmeres zu begehen. Das wissen wir aber auch noch nicht ganz genau.«

Das Motiv des mutmaßlichen Täters blieb den Ermittlern zufolge zunächst unklar – allerdings gibt es bislang keine Hinweise auf einen politischen Hintergrund. Auch die Identität der Getöteten und der Verletzten stehen noch immer »nicht zweifelsfrei fest«.

Zum Gedenken an die Opfer der Attacke hat das Land Schleswig-Holstein am Donnerstag Trauerbeflaggung angesetzt.