Die 33-Jährige war gemeinsam mit ihren sieben und neun Jahre alten Töchtern im Bus unterwegs. Die Mädchen blieben laut Polizei körperlich unverletzt und befinden sich in der Obhut der Familie. Ursprünglich hatten die Ermittler eine Vorbeziehung zwischen Täter und Opfer ausgeschlossen. Laut einem Bericht der »Bild«-Zeitung war der Angriff aber wohl eine Beziehungstat.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser brachte am Donnerstag ein Messerverbot in Bussen und Bahnen als Vorschlag in die Debatte ein. In beiden Verkehrsmitteln kommt es immer wieder zu Angriffen mit Toten und Verletzten. »Wir sollten auch über Messerverbote in öffentlichen Verkehrsmitteln – in Bus und Bahn – nachdenken«, sagte Faeser den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Wer mit dem Flugzeug reise, dürfe auch kein Messer mitnehmen. Von der Deutschen Bahn kam Unterstützung für den Vorschlag. Die Gewerkschaft der Polizei hält ein solches Verbot dagegen für kaum kontrollierbar.