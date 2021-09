Hagen Messerattacke auf Gehweg – zwei Opfer in Lebensgefahr

Er soll seine Opfer in der Nähe eines Parkplatzes attackiert und in den Bauch gestochen haben: In Nordrhein-Westfalen ermittelt die Polizei gegen einen mutmaßlichen Messerstecher. Die Hintergründe der Tat sind unklar.