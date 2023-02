Nach dem tödlichen Messerangriff in einem Regionalzug in Schleswig-Holstein hat die Landesregierung Sicherheitsmaßnahmen für den Bahnverkehr angekündigt. »Dazu gehört die Videoüberwachung in Zügen und Bahnhöfen und eine angemessene Beleuchtung an Bahnhöfen«, sagte Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) im Innen- und Rechtsausschuss des Landtags. Zudem prüfe die Regierung die Installation eines Knopfes für einen stillen Alarm in Waggons.