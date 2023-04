Nach dem Angriff eines Mannes auf mehrere Personen in einem Fitnessstudio in der Innenstadt von Duisburg ist der Tatverdächtige weiterhin auf der Flucht. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Duisburg dem SPIEGEL. Der Mann hat am Dienstagabend um 17:40 Uhr vier Personen schwer verletzt. Der Vorfall soll sich in der Umkleidekabine des Fitnessstudios ereignet haben, der Täter soll mit einem langen Messer, möglicherweise mit einer Machete, bewaffnet gewesen sein.