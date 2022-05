Nachdem er am Freitag mehrere Menschen in einem Regionalzug in Nordrhein-Westfalen mit einem Messer angegriffen hat, ist der 31 Jahre alte mutmaßliche Täter in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Ermittelt werde wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des versuchten heimtückischen Mordes in drei Fällen, teilte die Staatsanwaltschaft Aachen mit.