»Der Proband war akut wahnhaft«, sagte Volz über den Zustand des Flüchtlings am Tattag. Er fühlte sich demnach verfolgt, etwa von Geheimdiensten, hörte zudem Stimmen in seinem Kopf. »Da war er vollständig verwirrt.« In diesem Zustand habe er die Tat begangen und unter anderem drei Frauen aus dem Leben gerissen. Die Einsichtsfähigkeit des Flüchtlings sei damals aufgehoben gewesen. »Wir haben mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Menschen vor uns (...), der sich gesteuert vorkam.«