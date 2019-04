Seit dem 18. März muss sich Alaa S. wegen gemeinschaftlichen Totschlags vor dem Landgericht Chemnitz verantworten. Ihm wird vorgeworfen, gemeinsam mit einem flüchtigen Iraker am 26. August 2018 in Chemnitz Daniel Hillig erstochen zu haben.

An diesem Montag offenbarte die Polizei eine Panne bei den Ermittlungen. Demnach wurden bei der vorläufigen Festnahme des Angeklagten S. dessen blutverschmierte Hände weder fotografiert noch später im Sachstandsbericht erwähnt. Das sagten zwei Beamte als Zeugen aus. Zur Begründung hieß es, man habe es nicht wichtig gefunden, das zu dokumentieren, es sei wohl vergessen worden.

Ein weiterer Zeuge sagte aus, er sei sich sicher, dass der Angeklagte S. an der Tat beteiligt gewesen sei. In dem Prozess, der in Dresden verhandelt wird, hatte die Anklage zuletzt Rückschläge hinnehmen müssen - unter anderem machte der wichtigste Belastungszeuge Erinnerungslücken geltend.

Die Verteidigung fordert die Ablösung von Staatsanwalt Stephan Butzkies. Rechtsanwältin Ricarda Lang sieht wegen eines laufen Ermittlungsverfahrens gegen den Staatsanwalt die Gefahr der mangelnden Objektivität (mehr dazu lesen Sie hier). Über den Antrag soll die Chemnitzer Staatsanwaltschaft entscheiden.

Der Prozess wird am 9. Mai fortgesetzt.