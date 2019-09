Demnächst müssen sich zwei Männer nach einem missglückten Raubüberfall auf zwei Sportstars in London vor Gericht verantworten. Sie sollen Mesut Özil und Sead Kolasinac bedroht haben und wurden unter anderem wegen versuchten Raubs angeklagt, wie die Polizei nun mitteilte.

Der Überfall hatte sich am 25. Juli in London ereignet. Ein Überwachungsvideo zeigte, wie die beiden Fußballstars von zwei Motorradfahrern angegriffen wurden. Kolasinac hatte sich den Angreifern mit bloßen Händen entgegen gestellt, daraufhin konnten die beiden Fußballprofis mit dem Auto flüchten. Özil und Kolasinac legten eine Spielpause ein, um die Ereignisse zu verarbeiten.

Der 30-jährige Verdächtige befindet sich derzeit in Gewahrsam und soll am 3. Oktober vor Gericht erscheinen. Ihm wird auch der Besitz von Cannabis zur Last gelegt.

Bewaffnet mit Metallstangen

Sein 26 Jahre alter mutmaßlicher Komplize soll laut "Evening Standard" am Montag gehört werden. Eigentlich hätte der 26-Jährige demnach bereits am Mittwoch gehört werden sollen - doch eine Videoschalte konnte laut dem Bericht nicht organisiert werden.

In den ersten Medienberichten hieß es, die Männer seien mit Messern bewaffnet gewesen. Laut "Evening Standard" hatten sie jedoch Metallstangen dabei, der 30-Jährige sei zudem mit einem Schraubenzieher bewaffnet gewesen. Ihm wird demnach vorgeworfen, es auf die Uhr Kolasinacs abgesehen zu haben.