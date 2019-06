Unfallzeugen haben bei Düsseldorf erst die Opfer gefilmt und dann einen Beteiligten so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Die Polizei sucht nach den unbekannten Tätern.

Nach Angaben der Polizei in Mettmann hatte in der Nacht zu Donnerstag eine 17-Jährige ohne Führerschein das Auto ihres 22 Jahre alten Freundes aus Versehen rückwärts gegen die Wand einer alten Papierfabrik in Erkrath gefahren. "Eine Gruppe von etwa zehn jungen Männern und Jugendlichen beobachtete den Unfall und filmte, wie der Beifahrer aus seinem Auto stieg", teilte die Polizei mit.

Zwischen dem 22-Jährigen und den Gaffern entwickelte sich in der Folge ein Streit, der laut Polizei eskalierte: "Die Gruppe schlug und trat auf den Beifahrer ein und brach ihm die Nase", teilten die Ermittler mit. Tatverdächtige habe man nicht mehr angetroffen, die Beamten suchen jetzt nach Zeugen.