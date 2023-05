Für die Ermordung ihres Vergewaltigers ist eine indigene Frau in Mexiko zu sechs Jahren und zwei Monaten im Gefängnis verurteilt worden. Zudem muss sie der Familie des Mannes mehr als 16.000 Dollar an Entschädigung zahlen. Sie habe zwar in Notwehr gehandelt, aber übermäßige Gewalt angewandt, hieß es zur Begründung des Urteils. Laut dem Gericht hätte ein Schlag auf den Kopf des Mannes ausgereicht, um sich zu verteidigen.