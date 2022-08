Ermittlungen sollen trotzdem fortgesetzt werden

Polizisten hatten die Studierenden des Lehrerseminars Ayotzinapa in Iguala im Bundesstaat Guerrero im September 2014 verschleppt und dem Verbrechersyndikat Guerreros Unidos übergeben. Die Hintergründe der Tat sind noch immer nicht vollständig aufgeklärt. Damals hatten 100 Studierende mehrere Busse in Beschlag genommen. Sie wollten in die Hauptstadt Mexiko City fahren, zu einer Demonstration gegen schlechte Arbeitsbedingungen für Lehrer. Solche Kaperungen gehörten seit Jahren zur Tradition in verarmten Regionen wie dieser. Sie waren nichts Außergewöhnliches. Wohl aber die Reaktion der Sicherheitskräfte.