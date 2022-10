Ermittler vermuteten hinter der Attacke das lokale Verbrechersyndikat »Los Tequileros«, das in Morde, Entführungen und Opiumhandel verwickelt ist. »Der Vorfall steht im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung zwischen kriminellen Gruppen«, sagte der Vizesicherheitsminister Ricardo Mejía. »Los Tequileros« hätten in einem Video, dessen Echtheit noch geprüft werde, ihre Rückkehr in die Ortschaft angekündigt. Die Bande war bis zum vermutlichen Tod ihres Anführers 2018 in der Gemeinde aktiv und damals mit der kriminellen Organisation »La Familia Michoacana« verfeindet. Diesmal dürften beide Gangs allerdings zusammengearbeitet haben, sagte Mejía.