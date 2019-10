Mexiko schließt berüchtigtes Gefängnis Der Staat gibt auf

Dreieinhalb Jahre nach einem Massaker mit Dutzenden Toten haben die Behörden das Gefängnis Topo Chico im Norden Mexikos geschlossen. Der Gouverneur des Bundesstaats Nuevo León, Jaime Rodríguez, verriegelte den Haupteingang der Justizvollzugsanstalt in Monterrey mit einem Vorhängeschloss.

Tras casi 80 años de mal funcionamiento, hoy cerramos las puertas de uno de los penales más peligrosos, el #TopoChico. Esto forma parte de las acciones del tema penitenciario, por las que aseguramos la buena gobernabilidad en los #penales.#CierreTopoChico pic.twitter.com/p8uPObVPxN — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) September 30, 2019

"Nach fast 80 Jahren schließen wir heute eines der gefährlichsten Gefängnisse", schrieb Rodríguez auf Twitter. Das Ende der berüchtigten Haftanstalt war lange vorbereitet worden: Im Laufe des vergangenen Jahres waren mehr als 4500 Häftlinge in andere Gefängnisse verlegt worden.

Topo Chico war 76 Jahre in Betrieb und galt als eines der Gefängnisse mit den häufigsten und heftigsten Gewaltausbrüchen in Mexiko. Im Februar 2016 waren dort bei Kämpfen zwischen verfeindeten Banden aus dem Drogenmilieu 49 Menschen ums Leben gekommen. "Wir erleben eine Tragödie", sagte Rodríguez damals. Die unzumutbaren Haftbedingungen in dem überfüllten Gefängnis sei ein Grund für den Gewaltausbruch gewesen.

Der Nationalen Menschenrechtskommission zufolge hatten die Behörden die Kontrolle über das Gefängnis vollständig verloren. Künftig dient die Anstalt als Archiv der Provinzregierung. Auf dem Gelände soll außerdem ein Park entstehen.