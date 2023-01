Mumtaßlicher Chef des Sinaloa-Kartells Mexiko liefert Sohn von Drogenboss »El Chapo« nicht an die USA aus

Der festgenommene mutmaßliche Drogenboss Ovidio Guzmán bleibt vorerst in Mexiko in Haft. Bei seiner Festnahme hatte es in Sinaloa, Mexiko, heftige Kämpfe mit der Polizei gegeben, 29 Menschen starben.