Ein Drogenschmuggler ist in Mexiko gestorben. Er hatte 246 Päckchen Kokain geschluckt, wie mehrere Medien berichten.

Der mexikanischen Zeitung "La Jornada" zufolge war der 42-Jährige in einem Flugzeug von Mexiko-Stadt nach Narita in Japan unterwegs. Nach dem Start habe er Krämpfe bekommen. Der Flieger sei in Hermosillo notgelandet.

Sanitäter hätten den Tod des Mannes festgestellt. Wegen einer Überdosis Drogen sei er an einem Herzstillstand gestorben. Die Päckchen seien 2,5 Zentimeter lang und einen Zentimeter breit gewesen. 246 davon habe man in Magen und Darm des Toten gefunden.

198 Menschen seien an Bord des Fliegers gewesen. Sie konnten ihre Reise nach dem Zwischenstopp fortsetzen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Drogenhandels.