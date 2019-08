Mexiko Sechs Polizisten unter Mordverdacht verhaftet

Wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an Hinrichtungen sind in Mexiko sechs Polizisten verhaftet worden. Gegen sie wurden in Mexiko-Stadt Haftbefehle wegen Mordes und versuchten Mordes vollstreckt, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit.

Ein Sprecher erklärte auf Anfrage, dass es um eine Schießerei zwischen staatlichen Sicherheitskräften und mutmaßlichen Anhängern lokaler Bürgerwehren im Bundesstaat Michoacán im Januar 2015 gehe.

Ein Zeuge berichtete der Zeitung "Reforma", dass mindestens drei unbewaffnete Personen aus nächster Nähe erschossen worden seien, nachdem sie sich mit erhobenen Händen gestellt hätten. Mexikos staatliche Menschenrechtskommission hatte berichtet, dass einer der Toten von bis zu 27 Kugeln getroffen worden war.

Beim Kampf um das seit zwei Wochen besetzte Rathaus der 100.000-Einwohner-Stadt Apatzingán waren damals neun Menschen erschossen worden. Nach offiziellen Angaben wurden acht getötet, als Bewaffnete die wieder abrückenden Sicherheitskräfte angriffen.