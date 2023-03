Bandengewalt in Mexiko Sechs vermisste Frauen ermordet - Knochenreste identifiziert

Zamarripa zufolge nahm die Polizei bei Durchsuchungen mehrere Verdächtige fest, bei denen Waffen und Drogen entdeckt wurden. Auf einem Grundstück wurde außerdem auch eine männliche Leiche entdeckt. Das Motiv und die genauen Umstände der Tat sind noch nicht bekannt. Örtlichen Medienberichten zufolge waren die späteren Opfer vor ihrem Verschwinden angeheuert worden, um auf einer Party zu arbeiten.

31.936 Tötungsdelikte auf 126 Millionen Einwohner

Die Frauen im Alter von 19 bis 48 Jahren waren am 7. März in der Stadt Celaya zum letzten Mal gesehen worden. Ihre sterblichen Überreste wurden 30 Kilometer entfernt in der Gemeinde Juventino Rosas gefunden. In der Region sind kriminelle Banden aktiv. Experten arbeiteten noch an der Identifizierung weiterer Knochenfragmente, sagte Zamarripa.