Auf dem Video ist zu sehen, wie die Soldaten fünf Insassen aus dem Fahrzeug ziehen, treten und schlagen. Einer der Soldaten holt eine Waffe aus dem Pick-up. Dann drängen sie die Männer in Richtung des Zauns. Die Soldaten scheinen dann zunächst in Deckung zu gehen und in die Ferne auf unsichtbare Ziele zu zielen, bevor sie die Männer erschießen.