Seit dem brutalen Angriff auf US-Bürger Anfang des Monats gibt es eine hitzige Debatte über die Sicherheitsstandards in dem Land – besonders, was Touristen angeht. Vor allem republikanische Kreise in den USA machen Stimmung. Dahinter vermutet Andrés Manuel López Obrador, kurz Amlo, eine Kampagne gegen sein Land. Und dies will der mexikanische Präsident nicht einfach so hinnehmen.