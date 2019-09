Take-off abgebrochen Mechaniker soll Passagierjet sabotiert haben

Die US-Justiz verdächtigt einen mit der Wartung eines Passagierjets betrauten Mechaniker der Sabotage. Der Mann habe absichtlich das Navigationssystem des Flugzeugs beschädigt, berichten die Nachrichtenagentur Reuters und der "Miami Herald" unter Berufung auf Gerichtsunterlagen. Der Mechaniker wurde festgenommen.

Das Flugzeug hatte den Berichten zufolge am 17. Juli mit 150 Passagieren an Bord von Miami nach Nassau auf den Bahamas starten sollen. Als der Bordcomputer einen Fehler meldete, brachen die Piloten der betroffenen Maschine den Start von Flug 2834 ab.

Lockere Sonde entdeckt

Betroffen von dem Vorfall war den Berichten zufolge der Flugcomputer, in dem Daten wie Geschwindigkeit oder Flughöhe zusammenfließen. Nach der Rückkehr des Flugzeugs zum Gate habe ein Mechaniker entdeckt, dass die Sonde, die Daten an den Computer übermittelt, gelockert war. Aufnahmen von Überwachungskameras hätten schließlich den Hinweis auf Sabotage ergeben.

Den Berichten zufolge gab der Tatverdächtige bei den Ermittlern an, durch die Aktion Bewegung in die festgefahrenen Tarifverhandlungen zwischen der Mechaniker-Gewerkschaft und American Airlines bringen wollen. Durch die Manipulation an dem Flugzeug habe er den Start verzögern oder abbrechen wollen, "um Überstunden zu machen". Er habe keine Menschenleben in Gefahr bringen wollen.

In einer Erklärung der Fluggesellschaft heißt es, sie nehme "diese Angelegenheit sehr ernst" und habe die Strafverfolgungsbehörden eingeschaltet. Das betroffene Flugzeug sei sofort außer Betrieb genommen und gründlich untersucht worden. Nach der Inspektion habe es wieder fliegen dürfen, sagte ein Sprecher.