Zum anderen hatten es die Geschworenen außerdem als erwiesen angesehen, dass Avenatti seine Ex-Mandantin Daniels um fast 300.000 Dollar betrogen hatte. Er war für die Pornodarstellerin gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump wegen einer angeblichen Affäre vorgegangen.

Als Anwalt von Daniels hatte sich Avenatti in den USA einen Namen gemacht. Daniels sagt, sie habe 2006 Sex mit Trump gehabt, was dieser bestreitet. Trumps langjähriger Anwalt Michael Cohen zahlte Schweigegeld an Daniels und eine weitere Frau, um im Wahlkampf Schaden von dem Republikaner abzuwenden.