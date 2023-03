Gegen »Querdenken«-Initiator Michael Ballweg hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart Anklage erhoben. Sie legt ihm versuchten Betrug und Geldwäsche zur Last, wie ein Sprecher am Freitag mitteilte. Der 48-Jährige sitzt seit etwa neun Monaten wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. Seine Anwälte hatten die Vorwürfe gegen ihn in der Vergangenheit zurückgewiesen.