In der Mitteilung heißt es, der 47-Jährige habe »seit Mai 2020 durch öffentliche Aufrufe finanzielle Zuwendungen eingeworben« und Menschen über die beabsichtigte Verwendung getäuscht. Der Verdächtige soll einen höheren sechsstelligen Betrag zweckwidrig für sich selbst verwendet haben. In den durchsuchten Räumen wurde laut Polizei Beweismaterial beschlagnahmt, welches nun ausgewertet wird. Zudem seien Vermögenswerte beschlagnahmt worden. Der Verdächtige soll noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.